Koblenz

Keine Parkgebühren an Werktagen ab 17 Uhr, an allen Samstagen komplett kostenfreies Parken: Dieses Vorhaben will die CDU-Fraktion in einem zweiten Versuch im Koblenzer Stadtrat umsetzen. Und zwar für den kompletten Bereich der Innenstadt und diesmal bis zum 30. Juni dieses Jahres. Das Ziel: Dadurch sollen abends und samstags mehr Menschen in die Innenstadt gelockt werden, die in Corona-Zeiten oft leer ist.