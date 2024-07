Plus Koblenz

Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz: 43 Erzieher erhalten bei einer Feierstunde ihre Zeugnisse

i Erfolgreiches Ende einer dreijährigen Ausbildung: Bei einer Feierstunde konnten die jungen Erzieherinnen und Erzieher ihre Zeugnisse entgegennehmen. Foto: Verena Walmroth

Am Ende der dreijährigen Erzieherausbildung an der Hildegard-von-Bingen-Schule haben 43 junge Frauen und Männer im Rahmen einer Feierstunde ihre Zeugnisse als staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher erhalten. Die Einrichtung ist eine berufsbildende Schule in Trägerschaft des Bistums Trier im Herzen von Koblenz mit den Ausbildungsgängen zur Sozialassistenz und zum Erzieher, teilt die Hildegard-von-Bingen-Schule mit.