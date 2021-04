Hilda-Gymnasium in Koblenz: Ein schmales Stück Schule mit viel Innenleben

Schon von außen sieht die Fassade mit ihren unterschiedlichen Hell- und Grauflächen ansprechend aus, und wer durch den neuen Eingang in der Südallee ins Hilda-Gymnasium reingeht, den empfängt ein großzügiges Foyer in klaren Grautönen mit leuchtend grünen Sitzrunden, das als Pausenraum, aber auch einmal für Veranstaltungen genutzt werden kann: Der Neubau der Schule, ein schmales Haus in der Südallee, ist fertig. Ende der vergangenen Woche sind noch letzte Reinigungsarbeiten erledigt worden, doch nun können die Schüler kommen.