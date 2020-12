Herrenloser Koffer aufgetaucht: Ikea-Parkplatz in Koblenz mehr als eine Stunde lang gesperrt

Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 11:29 Uhr

Ein herrenloser Koffer in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges am Ikea in Koblenz hat am Mittwochmorgen für Aufregung gesorgt.

Gegen 9.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes den dunkelgrünen Koffer, berichtet eine Ikea-Mitarbeiterin. Die Polizei wurde verständigt, der Parkplatz in weiten Teilen abgesperrt, und der Markt gar nicht erst wie sonst um 10 Uhr geöffnet.

Kunden auch der anderen Geschäfte an der Römervilla parkten auf dem Teil des Ikea-Parkplatzes, der nicht gesperrt war, viele von ihnen fuhren auch direkt wieder. Ein Sprengstoffspürhund der Polizei sollte zu dem Koffer gebracht werden, aber just als dieser mit dem Hundeführer ankam, erreichte die Polizei die Nachricht, dass ein anderer Mitarbeiter, der in diesem Bereich tätig war, den Koffer schon am früheren Morgen geöffnet hatte – und in diesem nichts als Unrat fand.

Um 10.46 Uhr meldete die Polizei: Eine Überprüfung ergab, dass der Koffer leer war und von ihm keine Gefahr ausging.

sem