Herbert Menzel möchte Ortsbürgermeister in Hatzenport bleiben: „Brücken bauen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name: Herbert Menzel, 1968 im Ruhrgebiet (Oberhausen) geboren, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, viele Jahre – nach meinem Lehramts- und Designstudium – als Grafiker gearbeitet. 2007 haben meine Frau Andrea und ich ein Haus in Hatzenport an der Mosel erworben. Begeistert vom Weinbau, vom Riesling, der wundervollen Kulturlandschaft und dem Leben an der Untermosel habe ich mich dazu entschlossen, eine Winzerlehre zu absolvieren. Diesen Beruf übe ich seither mit großer Freude aus.

Mein politischer Werdegang

Seit 2008 bin ich ehrenamtlich für Hatzenport aktiv. 2014 bin ich in den Gemeinderat eingetreten und amtiere seit 2019 als Ortsbürgermeister von Hatzenport.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Infrastrukturelle Maßnahmen, schnelles Internet (Glasfaserausbau), ein lückenloses Mobilfunknetz (Mobilfunk-Sendemast), der Erhalt unserer Kindertagesstätte (Kita Hatzenport), der Erhalt der medizinischen Grundversorgung (MVZ), die Förderung der Vereinskultur, der Erhalt unserer wunderschönen, touristisch attraktiven (Kultur)Landschaft, aber vor allem die Schaffung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung sichern den Fortbestand eines Ortes, der einen Lebens- und Wohlfühlraum für alle bieten soll. Hatzenport muss eine starke, in die Zukunft schauende Gemeinde sein, die in der Lage bleiben muss, sich auch weiterhin selbst organisieren und verwalten zu können.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Viele meiner genannten Ziele konnte ich in den vergangenen fünf Jahren als Ortsbürgermeister schon erreichen. Dennoch: In der Vergangenheit haben sich viele Gräben innerhalb unserer Dorfgemeinschaft aufgetan, die es zu schließen gilt. Aber: Wir können nur als Einheit und als starke Gemeinschaft auftreten, um all jenen prestige- und machtpolitisch Motivierten entgegenzutreten, die mehr verhindern als bewirken wollen. Brücken bauen, nicht einreißen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Gelassener werden und auch mal Fünf gerade sein lassen

Das ist mein politisches Motto

Aktiv! Miteinander! Füreinander!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.