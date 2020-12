Koblenz

Der Koblenzer Markus Falk ist den politisch interessierten Menschen in unserer Region vermutlich noch ein Begriff aus seinen Bendorfer Zeiten. In den vergangenen Jahren war es ruhig um ihn. Jetzt aber kehrt der 49-Jährige zurück auf die lokalpolitische Bühne – und zwar 350 Kilometer entfernt vom Deutschen Eck. Am 1. März hat Markus Falk seine Stelle als hauptamtlicher Ortsvorsteher von Waldmössingen, einem Stadtteil von Schramberg, im Schwarzwald angetreten. Wir haben ihn zuvor getroffen, und wollten wissen, was ihn mit fast 50 Jahren dazu bewegt, die Heimat zu verlassen.