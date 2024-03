Plus Bassenheim

Heim für Geflüchtete aufgehübscht: Unterkunft in Bassenheim mit neuem Glanz versehen

i Bewohner und Ehrenamtliche packten gemeinsam an und brachten die Räumlichkeiten der Unterkunft Bassenheim mit Mopp und Farbrolle auf Vordermann. Foto: Sofie Linden/Verbandsgemeinde Weißenthurm

Gemeinschaftsaktion in der Gemeinschaftsunterkunft Bassenheim: Bewohner, Ehrenamtler und der Bürgerstützpunkt+ der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm haben die Einrichtung am Gülser Weg in Ordnung gebracht und hergerichtet. Mit viel Elan, Besen, Schrubber und Farbeimer ging es an die Arbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Gänge und Gemeinschaftsräume der Sammelunterkunft strahlen in neuem Glanz.