Hausmeisterhilfe und diverse Dienste: Diese Arbeiten erledigen Flüchtlinge in Koblenz

i Auf der Niederberger Höhe gibt es schon lange eine Flüchtlingsunterkunft. Foto: Sascha Ditscher

Sollen Geflüchtete in Kommunen zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden? Und wenn ja, welche Aufgaben können sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz übernehmen? Diese Fragen beschäftigen die Politik in Bund, Ländern und Kommunen. Wenig überraschend, dass das Thema im immer heißer laufenden Kommunalwahlkampf auch Einzug in den Koblenzer Stadtrat fand: angestoßen von AfD und Freien Wählern.