Die Ortsgemeinde Oberfell plant 2022 mit roten Zahlen. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich laut Haushaltsplan auf 116.000 Euro im Ergebnishaushalt. Ob das Defizit wirklich so hoch sein wird, ist allerdings fraglich, denn mehrere Ratsmitglieder betonten, dass das tatsächliche Ergebnis eigentlich immer wesentlich besser ausfällt als in den Planungen angegeben. So wurde der Haushaltsplan auch einstimmig angenommen.