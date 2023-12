Erneut große Investitionen in Brücken, Straßen, Kitas und Schulen, keine Steuererhöhungen, dafür wird das Anwohnerparken teurer: Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Freitagnachmittag den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Die zweistündige Debatte der acht Fraktionen verlief kontrovers. Einige Redner liefen sich schon mal für den anstehenden Kommunalwahlkampf warm.