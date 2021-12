Positive Haushaltszahlen trotz des zweiten Corona-Jahres, dazu ein gutes und wirkungsvolles Pandemiemanagement: In der digitalen Sitzung des Koblenzer Stadtrats am Freitagnachmittag hatten die Ratsmitglieder viel Lob für die Mitarbeiter der Verwaltung um Oberbürgermeister David Langner (SPD) und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) übrig. Der 1260 Seiten starke Haushaltsplan für 2022, den die Fraktionen Ende November an zwei Tagen ausführlich diskutiert hatten, bekam einhellige Zustimmung.