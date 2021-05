Haushalt 2021: Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Wolken steigen

Das Neubaugebiet „Lange Fuhr“ ist einer der wichtigsten Punkte des Haushaltsplans, den die Mitglieder des Ortsgemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen haben. Allerdings nicht nur, weil das Neubaugebiet die größte Investition in Wolken darstellt, sondern auch weil der Erlös aus den Verkäufen der dortigen Baugrundstücke der Gemeinde im vergangenen Jahr ein sattes Plus im Ergebnishaushalt einbrachte. Dies ermöglicht der Ortsgemeinde, in diesem Jahr weitere wichtige Investitionen ohne Kopfzerbrechen vorzunehmen. Die RZ stellt den Haushalt vor.