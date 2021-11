Ein Termin irgendwann im Februar, weil so viele Patienten schon auf der Warteliste stehen: Diese Antwort hat der Koblenzer Klaus Bottlies bekommen, als er sich in seiner Hausarztpraxis zur Booster-Impfung anmelden wollte. Auch andere Koblenzer berichten, dass ihnen bei ihren Ärzten Termine nicht vor Februar/März in Aussicht gestellt werden.