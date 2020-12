Koblenz

Genau vor 200 Jahren, am 28. Mai 1820, dem Samstag vor dem Dreifaltigkeitssonntag nahmen die Koblenzer ihren neuen Friedhof in Betrieb. Für die Weihe des Friedhofs war Carl Albrecht, der Pfarrer von Liebfrauen zuständig, doch aus Altersgründen hatte der 73-Jährige die Prozession zum Hauptfriedhof seinem Mitbruder Heinrich Miltz, dem Pfarrer von St. Kastor, überlassen. Die erste Beisetzung war auf dem neuen Friedhof allerdings schon am 22. Januar 1820 erfolgt. Damals wurde am Rand des heutigen Feldes 4 der Brigadekommandeur Generalmajor Alexander von der Goltz begraben. Er war drei Tage zuvor an den Folgen eines Duells mit seinem Divisionskommandeur Anton Friedrich Karl von Ryssel gestorben.