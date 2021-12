Fernzüge halten am Hauptbahnhof Koblenz meist an den Doppel-Bahnsteigen 2/3 (in Richtung Norden) oder 4/5 (in Richtung Süden). Doch die Lifte, die zu diesen beiden Bahnsteigen führen, sind derzeit defekt. Seit wann die beiden Aufzüge außer Betrieb sind und wie es dazu kommen kann, dass zwei gleichzeitig ausfallen, dazu machte die Pressestelle der Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung am Montag keine Angaben.