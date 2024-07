Plus Hatzenport

Hatzenporter Wein- und Heimatfest: Zum Festumzug strahlt die Sonne

Von Erwin Siebenborn

i Beim Hatzenporter Weinfest freuten sich Weinkönigin Franziska und ihre Prinzessinnen Carina, Carolin und Veronica beim Festumzug über die stimmungsvolle Atmosphäre. Foto: Erwin Siebenborn

„Was vereint Gäste in Paris und Hatzenport?“ Antwort: „Sie pfeifen auf den Regen und lassen sich ihre gute Laune nicht nehmen“. Genau diese Einstellung war Trumpf beim Hatzenporter Wein- und Heimatfest. Waren die Eröffnung am Freitag und der Samstag noch verregnet, bescherte Petrus den Moselanern und ihren Gästen am Sonntag und Montag Traumwetter.