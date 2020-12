Koblenz

Die Gesamtlage rund um die Kita St. Martin spitzt sich weiter zu. Die Einrichtung auf der Pfaffendorfer Höhe wurde vorübergehend am Donnerstag aufgrund massiver Drohungen geschlossen. Die Eltern mussten ihre Kinder am Mittag abholen. Der Träger teilt auf Nachfrage mit: „Dies ist eine reine und vor allem notwendige Schutzmaßnahme.“ Derweil versucht die Polizei mithilfe eines Aufklärungsvideos, die ungebremste Hysterie in den sozialen Netzwerken zu beruhigen. Und es gibt weitere Anzeigen.