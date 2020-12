Koblenz

Der Einsamkeit in Zeiten von Kontaktverbot entgegenwirken und den Menschen stattdessen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern – das haben sich Jutta Lehnert und Christiane Klein des Koblenzer Frauenzimmers zu Herzen genommen. Seit dem 19. März sitzen sie jeden Tag von 13 bis 16 Uhr am Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Rheinanlagen und bieten mit ihrer „Happy Hour bei Augusta“ Gesellschaft und Gespräche für Jedermann an.