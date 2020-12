Koblenz

Was man dieser Tage in den Supermärkten erleben kann, grenzt nahezu an Wahnsinn. Da warten Trauben von Menschen morgens vor großen Supermärkten, um beim Aufschließen wie Heuschrecken über die Waren herzufallen. Vor allem gefragt sind Klopapier, Seife, Desinfektionsmittel, Nudeln, Reis und Mehl.