„Hallo Koblenz“: Flugzeuge schreiben Grußworte in die Luft

Wer am Montag in den strahlend blauen Himmel über Koblenz und dem Mittelrheintal blickte, konnte sich über nette Botschaften freuen.

Wie uns mehrere Leser berichteten, wurden Flugzeuge gesichtet, die in der Luft Grußworte an die Bewohner der Region richteten. Twitter-Nutzerin Elsa Tocl zeichnete die Botschaft auf und teilte Sie mit uns auf ihrem Twitterkanal.

Die Verantwortlichen schrieben Nachrichten wie „Hallo Koblenz“ und „Bleibt gesund“ in den Himmel. Wie die Rheinische Post schreibt, wurden am Dienstag auch über Düsseldorf solche Botschaften in den sommerlichen Himmel geschrieben. Nach Informationen der Rheinischen Post steckt dahinter eine Werbeaktion der Deutschen Telekom.