Plus Koblenz Halbseitige Sperrung der Clemensstraße: Auswirkungen auf den Busverkehr i Zwei Koveb-Busse stehen vor dem Forum Mittelrhein in Koblenz. Foto: Koveb (Archiv) Ab Dienstag, 2. Juli, erfolgt eine halbseitige Sperrung der Clemensstraße. Zwischen der Post- und der Casinostraße wird die Fahrbahn in Richtung Zentralplatz für den gesamten Straßenverkehr für ein Jahr gesperrt. Die Gegenrichtung bleibt befahrbar. Buslinien, die von der Neustadt kommend die Clemensstraße befahren, müssen umgeleitet werden. Lesezeit: 1 Minute

Die Linien 6, 9/19, 10 und N 9 werden von der rechten Rheinseite kommend über den Friedrich-Ebert-Ring und die Viktoriastraße zur Haltestelle „Zentralplatz“ geführt. Hier halten die Busse an den Ersatzsteigen K bis L in der Pfuhlgasse. Die Haltestelle „Rhein-Mosel-Halle“ wird am Bussteig E bedient. Die Haltestelle „Stadttheater/Schloss“ wird nicht angefahren. ...