Koblenz

Nadja-Sara Asinase ist entsetzt: Als sie vor ein paar Tagen einen Spaziergang am Koblenzer Schloss macht, fallen ihr Hakenkreuzschmierereien im Durchgang und an einer der Säulen Richtung Rhein auf. Für die 57-Jährige, die seit 21 Jahren in Koblenz lebt, kein Dummejungenstreich: „Für uns als Juden ist das wirklich sehr, sehr traurig zu sehen, dass es so was hier gibt.“