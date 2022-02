Noch vor wenigen Monaten war der Ansturm auf das einzige öffentliche Impfangebot im Koblenzer Löhr-Center so groß, dass das Land – auch auf Initiative aus Koblenz hin – einlenkte und die großen Landesimpfzentren, die im Stand-by-Betrieb waren, wiedereröffnete. Doch seit drei bis vier Wochen ist der Zulauf an den öffentlichen Stellen in Koblenz stark zurückgegangen.