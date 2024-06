Plus Koblenz

Gute Noten für den Standort Koblenz: Wie Politiker das wirtschaftliche Umfeld rund ums Deutsche Eck bewerten

i PRODUKTION - 26.05.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz-Bubenheim: Das Luftbild einer Drohne zeigt aus 30 Meter höhe ein Teilstück vom Gewerbegebiet Koblenz-Bubenheim. Foto: Sascha Ditscher

Der Wirtschaftsstandort Koblenz hat Potenzial, schöpft es aber nicht voll aus. Auf diese verkürzte Formel lässt sich bringen, was die renommierte „Wirtschaftswoche“ in ihrem Städteranking über die kleine Großstadt an Rhein und Mosel schreibt.