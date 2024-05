Plus Koblenz

Gute Nachricht für Wasserratten: Freibadsaison in Koblenz beginnt bald

i Foto: Sascha Ditscher/ (Archiv)

Die Freibadsaison in Koblenz beginnt am Montag, 13. Mai. Das Freibad Oberwerth öffnet montags bis freitags jeweils von 13 bis 19 Uhr, samstags und an Feiertagen unter der Woche von 8 bis 20 Uhr sowie sonntags von 8 bis 19 Uhr.