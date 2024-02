Gut fürs Reinigungspersonal: Schwimmzeiten im Koblenzer Beatusbad gekürzt

Ein Junge schwimmt in einem Schwimmbecken. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Von montags bis freitags wurden die Badezeiten in dem derzeit einzigen täglich geöffneten Koblenzer Schwimmbad von 20.45 Uhr um 15 Minuten auf 20.30 Uhr verkürzt. Die Stadt will damit erreichen, dass sich die Aufräumarbeiten für das Reinigungspersonal am Abend nicht zu weit in die Nacht ziehen, teilt sie auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Geöffnet hat das Beatusbad unter der Woche weiterhin bis 21 Uhr, um Badegästen genug Zeit fürs Duschen, Umkleiden und Haare trocknen zu geben.