Günther Reinert hat die Ungerechtigkeit in der Welt nie akzeptiert: Beliebter Pfarrer aus Koblenz verstirbt Von Peter Meuer Günther Reinert war ein engagierter Pfarrer. Nach längerer Krankheit ist der Pfarrer im Ruhestand Günther Reinert dieser Tage verstorben. Der beliebte Pfarrer hat viele Jahrzehnte lang in verschiedenen Positionen und Ämtern in Koblenz gewirkt. Ein Nachruf.

Nach längerer Krankheit ist der Pfarrer im Ruhestand Günther Reinert dieser Tage verstorben. Der beliebte Geistliche wurde am 15. Dezember 1940 in Kanzem an der Saar geboren. Seine Priesterweihe fand am 6. März 1966 in Trier statt. Jahrzehntelang wirkte er in Koblenz in verschiedenen Positionen und Ämtern. Er war Kaplan ...