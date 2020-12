Koblenz

Die Menschen in der Siedlung „Unter der Fürstenwiese“ im Koblenzer Stadtteil Güls leben in einem kleinen Naturparadies – und könnten froh sein. Doch die Zufriedenheit in rund 20 Häusern wird seit Jahren durch ein Problem getrübt: Den Bewohnern fehlt Druck auf der Wasserleitung. Maria Hilgemann sagt: „Als wir 2001 hier hergezogen sind, haben wir als Selbstständige darauf geachtet, dass wir hier Internet und Telefon haben.“ An so etwas wie Wasserdruck denkt man doch nicht, sagt sie. Nun muss sie mit 1,2 bis 1,5 bar klarkommen. „Es tröpfelt aus der Leitung“, sagt Maria Hilgemann überspitzt.