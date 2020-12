Koblenz-Güls

Der Wein und die Snacks stehen bereit und die Blicke sind gebannt auf das Online-Video gerichtet, das jeden Moment startet. Das Wohnzimmer von Nicole Flick wurde kurzerhand zu einem der vielen Austragungsorte des Blütenfests. Gemeinsam mit ihrer Mutter Anita und ihrer Schwester Myriam Annabelle feierte sie das nämlich auf ganz neue Art und Weise. So sah es am Samstagabend wohl in vielen Gülser Haushalten aus. Denn: Das Blütenfest fand in diesem Jahr (nur) digital statt.