Koblenz

Demo-Tag in Koblenz. Gleich neun verschiedene Demonstrationen, Mahnwachen und Versammlungen waren am Samstag in der Innenstadt angemeldet. Viele der zahlreichen Besucher, die vor allem am Nachmittag nach dem Regen durch die Stadt spazierten, werden allerdings dennoch wenig von den Kundgebungen mitbekommen haben. In Corona-Zeiten sind Demos nun mal normalerweise keine Massenveranstaltungen. Die Demos im einzelnen: