Koblenz

Die Grundschule „Im Teichert“ und die Kita in der Ehrenbreitsteiner Brentanostraße sind geschlossen. Die 59 Schüler und sieben Lehrkräfte der Schule sowie die 110 Kinder und 20 Mitarbeiter in der Kita wurden am Sonntag von den jeweiligen Leitungen informiert.