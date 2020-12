Koblenz

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Heimbüro und Social Distancing ist es nicht einfach für Unternehmen und andere Akteure, die Menschen zu erreichen. Das gilt auch für die Politik. Verschiedene Abgeordnete und Parteien in Koblenz haben deshalb den Weg ins Internet eingeschlagen und bieten zum Beispiel Onlinesprechstunden an, zeigen Videos oder halten virtuelle Sitzungen ab. Das machen auch die Koblenzer Grünen – und gehen noch einen Schritt weiter.