Die Windlichter sind grün, und sie sind so vielfältig wie die Arbeit derer, auf die sie aufmerksam machen: Zum Aktionstag, mit dem jährlich am Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar auf die Begleitung von Familien mit einem schwer kranken Kind hingewiesen wird, haben Kinder und Senioren rund 1500 grüne Windlichter gebastelt.