Plus Koblenz

Grüne Fraktionschefin aus Koblenz: Kim Theisen will in den Bundestag

i Kim Theisen, die 25 Jahre alte Ratsfraktionschefin der Koblenzer Grünen, will 2025 in den Bundestag einziehen. Foto: Jil Hoppe

Kim Theisen will für den Bundestag kandidieren. Das gab die 25 Jahre alte Kommunalpolitikerin der Grünen am Montagnachmittag bekannt. „Ich möchte im Bundestag eine starke Stimme für junge Menschen, Frauen und alle Menschen aus der Region sein und an einer guten Zukunft für unser Land mitarbeiten“, heißt es von Theisen. Nun müssen noch die Mitglieder der Partei entscheiden.