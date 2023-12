Er ist grün, ein echtes Ekelpaket und will den Leuten das Weihnachtsfest ruinieren – und in diesem Jahr ist er auch in Koblenz unterwegs. Der Grinch treibt sein Unwesen, läuft durch die Stadt und besucht Familien. Manche freuen sich über ihn, manche fürchten ihn. Was hinter der grünen Kreatur im Weihnachtsmannkostüm steckt.