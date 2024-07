Plus Koblenz Großes Sommerprojekt in Koblenz: Der Schöpfung in all ihren Facetten begegnen Von Winfried Scholz i Kantor Christian Tegel und Pfarrerin Marina Brilmayer präsentieren ein Schöpfungspaket sowie die Solarlampe, die in verschiedenen Paketen enthalten ist. Umgeben sind sie von der Collage „Luthers Apfelbäumchen“ der Künstlerin Kala Karin Kraus. Foto: Winfried Scholz „Schöpfungssommer“ heißt ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte. Bei 17 Veranstaltungen beschäftigen sich rund 500 Menschen aus Kitas, Chören, Gruppen und Kreisen auf facettenreiche Weise mit dem Thema Schöpfung. Lesezeit: 2 Minuten

Ausgangspunkt ist Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“, das die Evangelische Kantorei Koblenz gemeinsam mit Solistinnen und Solisten und dem Schöneckenensemble am Sonntag, 8. September; um 17 Uhr in der Florinskirche aufführt. Hierzu gibt es am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr im Café Atempause in der Christuskirche einen Einführungsabend. Musik spielt ...