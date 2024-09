Plus Koblenz Großer Traum in Lützel: Ein Mittagstisch für Rentner Von Doris Schneider i Beim jüngsten Treffen war nur ein Teil des Lützel-Treffs da. Die Gruppe, die sich jeden Montag von 11 bis 13.30 Uhr trifft, plant nun ein monatliches Rentner-Restaurant und freut sich über weitere Mitstreiter. Das Foto zeigt (von links) Hubert Madeja, Renate Eggert, Monika Sauer (zu Besuch), Wolfgang Braun, Klaus Götz, Werner Weber, Jürgen Lutz, Dieter Schulz, Kurt Vogel und Renate Weber. Foto: Werner Weber Ein Rentner-Restaurant für all diejenigen, die sich kein teures Essen leisten können: Davon träumt Wolfgang Braun. Jetzt will er das Projekt umsetzen. Worum genau es dabei geht. Lesezeit: 3 Minuten

Kürzlich hat Wolfgang Braun den Text über die Koblenzer Tafel in der Rhein-Zeitung gelesen, in dem unter anderem Tafel-Vorsitzender Peter Bäsch bedauert, dass sich viele Rentner nicht trauen, Hilfe anzunehmen, auch wenn sie finanziell wirklich große Sorgen haben. Das beobachtet auch Braun selbst, der seit ein paar Jahren in Lützel ...