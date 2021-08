Großer Andrang hat am Montag vor dem Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz geherrscht, der auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Moselweißer Straße Station gemacht hat. Allein in den ersten vier Stunden, von 8 bis 12 Uhr, hatten sich 75 Männer und Frauen impfen lassen.