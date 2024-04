Plus Koblenz

Großeinsatz in Koblenz-Neuendorf: Laut Polizei „tumultartige Situation“ am Hefje-Areal

i Vor dem Eckgrundstück des „Hefje“ parken Polizeiwagen in der Herberichstraße wegen einer körperlichen Auseinandersetzung. Foto: Jürgen Bauer

Mehrere Polizeiwagen eilen am späten Donnerstagvormittag nach Koblenz-Neuendorf und stoppen in der Kreuzung von Hoch- und Herberichstraße, auch vor dem Eingang zum bekannten Hefje-Areal wird geparkt. Augenzeugen berichten von einem Großeinsatz am „Schandfleck“ des Stadtteils. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Polizei am Freitag Details zum Vorfall mit.