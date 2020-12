Mülheim-Kärlich

Da, wo sich sonst Auto an Auto reiht, wo sonst jeden Tag Tausende Menschen einkaufen, ist es am Mittwochmittag deutlich ruhiger: Auch im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist der Großteil der Geschäfte vom Öffnungsverbot bis zum 19. April wegen der Corona-Krise betroffen. Natürlich auch Intersport Krumholz. Dessen Inhaber und Geschäftsführer, Oliver Krumholz (40), ist seit Montagmorgen ständig in Telefon- und Videokonferenzen.