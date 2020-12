Koblenz

Autofahrer werden sich in Koblenz an die Baustelle an der Ecke Andernacher Straße/Wallersheimer Weg gewöhnen müssen. Denn sie bleibt eine ganze Weile. Nach jetzigem Plan wird die ganze Baumaßnahme gut zwei Jahre brauchen. Mit dem geplanten Bau des Rosenquartiers auf dem alten Bahngelände im Stadtteil Lützel hängt sie aber nicht zusammen, wie viele meinen. Errichtet wird hier ein sogenannter Stauraumkanal. Unterirdisch und insofern – bis auf die Warnbaken und das Loch in der Fahrbahn – nahezu unbemerkt. Ein grober Überblick über die rund acht Millionen Euro teure Maßnahme.