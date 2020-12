Asterstein

Das geplante Großwohnbauprojekt in der Goebensiedlung auf dem Asterstein stößt in dem Höhenstadtteil auf breite Kritik. In einem Offenen Brief haben sich zehn Vereine, Institutionen und Anwohner an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und die Stadtratsfraktionen gewandt. Mit der Bitte, das Bauvorhaben noch einmal grundlegend zu überdenken und die Bürger von Anfang an zu informieren und zu beteiligen.