In Sachen fahrradfreundliche Stadt ist Koblenz weiterhin ein Sitzenbleiber. In der jüngsten Studie „Fahrradklimatest“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) attestierten die 691 Frauen und Männer, die an der Umfrage teilnahmen, der Stadt mit einer Gesamtnote von 4,65 wieder eine schlechte Zensur. Im Vergleich zur vorletzten Studie des ADFC von 2018 gibt es damit keine wirkliche Veränderung. Damals erhielt Koblenz eine 4,6 als Gesamtnote.