Koblenz

Von insgesamt 30 Koblenzer Stadtteilen haben die neun, die zuletzt eingemeindet wurden, einen Ortsbeirat, darunter auch die, die 2020 seit genau 50 Jahren zu Koblenz gehören. In Arenberg/Immendorf, Arzheim, Bubenheim, Güls, Kesselheim, Lay, Rübenach und Stolzenfels gibt es das Gremium. Doch was darf dieses eigentlich, und was ist aus dem Plan geworden, Ortsbeiräte in allen Koblenzer Stadtteilen einzurichten? Wir geben einen Überblick.