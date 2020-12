Koblenz

Sicherheit und Ordnung in ihrer Stadt bewegen viele Menschen. Nur ein paar Beispiele: Die Hälfte der Koblenzer fühlt sich einer Befragung zufolge nachts nicht sicher auf den Straßen, der Lärm in der Altstadt ist ein Dauerbrenner, ganz aktuell gibt es trotz Corona-Beschränkungen immer wieder Menschenansammlungen und Partys in der Stadt und, und, und. Relevante Themen sind das in jedem Fall – Frage ist nur: Braucht Koblenz wirklich ein eigenes Gremium, um sich mit diesen zu beschäftigen?