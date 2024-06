Plus Koblenz

Goldgrube noch sportlicher: Bolzplatz wird erweitert

i Der Bolzplatz in der Goldgrube wird erweitert, damit künftig Fußball und Basketball zeitgleich gespielt werden können. Foto: Sascha Ditscher

Der Bolzplatz in der Goldgrube wird erweitert. So sollen das Basketball- und das Fußballfeld getrennt werden. Dies hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Kosten für ein neues Streetballfeld inklusive Korb betragen rund 30.000 Euro.