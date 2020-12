Koblenz

In diesem Jahr ist alles anders. Nähe auf Distanz ist nach wie vor an der Tagesordnung. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit fällt das jedoch besonders schwer: Kein Weihnachtsmarkt, kein Glühweinduft, der über die Plätze zieht, kein geselliges Treiben rund um die Bühnen. Und ohne Bühnen auch kein Weihnachtsprogramm der Gniffkes auf Kowelenzer Platt? Doch! Nicht live, aber digital.