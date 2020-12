Koblenz

Als kleine Aufmunterung, Mutmacher in diesen vom Coronavirus geprägten Tagen kommen die Mutmacher-Videos von Manfred Gniffke gut an. So gut, dass wir noch vier weitere Folgen produziert haben. Aber damit nicht genug. Aus den Mutmacher-Videos entstehen neue Ideen. „Kopp huh, Kowelenz“-Tassen zum Beispiel.