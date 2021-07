Glückscoach erklärt, warum Gesellschaft nicht gespalten werden darf: Mehr Mitgefühl üben

Dirk Gemein, Gemein wie böse, scherzt er. 45 Jahre ist er alt, gebürtig aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und von Beruf Achtsamkeitscoach und Glückslehrer. Was er mache? Eigentlich eine Art Psychotherapie auf Basis von Achtsamkeit, allerdings hat er keine Patienten, sondern Schüler, er ist kein Therapeut, sondern Lehrer und kein Psychologe, sondern „nur Philosoph“. Doch das war der einstige Eventveranstalter und Unternehmensberater nicht immer. Vor wenigen Jahren musste er sich neu orientieren: Ein neues Leben, ein neuer Beruf – und wie so oft aus der Not geboren.