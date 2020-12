Arzheim

Im Internet und Fernsehen kursieren seit Wochen Videos, in denen Menschen in Italien oder Spanien gemeinsam von Balkonen aus musizieren und so gemeinsam Solidarität zeigen. Arzheim kann das auch. Jeden Abend läutet die Glocke der Kapelle des Koblenzer Stadtteils, anschließend folgt ein Musikstück.